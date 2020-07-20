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Прокурор Приморского района прижал ресурсоснабжающую организацию

По иску Приморского межрайонного прокурора пресечены незаконные действия ресурсоснабжающей организации в МО «Приморское».
Установлено, что в период прохождения отопительного периода 2019-2020 гг. руководителем ООО «Аквамир» вопреки установленному законом порядку и без согласования с теплоснабжающей организацией систематически допускались факты отключения подачи тепловой энергии на эксплуатируемые им объекты.
Поскольку такие действия недобросовестного поставщика коммунальных услуг создавали угрозу размораживания тепловых и водопроводных сетей населенного пункта, на территории которого проживает почти 3 тысячи граждан, до рассмотрения дела по существу по ходатайству прокурора судом приняты обеспечительные меры в виде запрета отключения теплоснабжения здания фильтрационной станции.
Согласившись с позицией прокурора, Октябрьский районный суд г. Архангельска возложил на ООО «Аквамир» обязанность в дальнейшем прекратить действия по отключению подачи (ограничению режима потребления) тепловой энергии на объекты жилищно-коммунального хозяйства.
Решение суда в законную силу не вступило.

26 август 09:03 | : Происшествия

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