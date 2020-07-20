Житель Архангельска через взятку пытался спасти свой автомобиль

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 291.2 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий).
По версии следствия, 6 августа 2020 года подозреваемый положил под лист бумаги на стол судебному приставу-исполнителю отдела судебных приставов по Ломоносовскому округу г.Архангельска УФССП России по Архангельской области и НАО взятку в виде денег, полагая, что за денежное вознаграждение должностное лицо отменит наложенный запрет на совершение регистрационных действий с автомобилем, который он приобрел. Сотрудник УФССП уведомил руководство о склонении его к совершению коррупционного преступления.
В ходе допроса подозреваемый дал признательные показания и пояснил следователю, что таким образом хотел решить вопрос о снятии ареста с приобретённого им автомобиля.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области и ОСБ УФСПП России по Архангельской области и НАО.