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Житель Архангельска через взятку пытался спасти свой автомобиль

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении  28-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении  преступления, предусмотренного ч.1 ст. 291.2  УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий).

По версии следствия, 6 августа 2020 года подозреваемый положил под лист бумаги на стол судебному приставу-исполнителю отдела судебных приставов по Ломоносовскому округу г.Архангельска УФССП России по Архангельской области и НАО взятку в виде денег, полагая, что за денежное вознаграждение должностное лицо отменит наложенный запрет на совершение регистрационных  действий с автомобилем, который он приобрел. Сотрудник УФССП уведомил руководство о склонении его к совершению коррупционного преступления.

 В ходе допроса подозреваемый дал признательные показания и пояснил следователю, что таким образом хотел решить вопрос о снятии ареста с приобретённого им автомобиля.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области и ОСБ УФСПП России по Архангельской области и НАО.

25 август 09:07 | : Происшествия

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