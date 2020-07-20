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В Архангельске росгвардейцы задержали "жука", забравшегося в чужую квартиру

Накануне около 17 часов дежурному вневедомственной охраны по городу Архангельску поступила информация о незаконном проникновении в одну из квартир на улице Розы Люксембург.  По указанию дежурного для проверки информации на место направился ближайший экипаж Росгвардии.

 По прибытии к росгвардейцам обратился гражданин, проживающий в данной квартире, который пояснил, что его знакомые видели, как неизвестный им мужчина вылез из окна квартиры и направился в сторону улицы Котласской. Также молодые люди сообщили, что следуют за подозреваемым. Сотрудники Росгвардии вместе с потерпевшим незамедлительно направились к указанному месту. По «горячим следам»  подозреваемого, на котором был синий рюкзак потерпевшего, удалось обнаружить на улице Шабалина.

 Росгвардейцы задержали мужчину 1988 года рождения и доставили к месту совершения преступления. Задержанного передали полиции для дальнейшего разбирательства. При выходе из служебного автомобиля он попытался скинуть часть похищенного имущества на землю.

22 август 12:44 | : Происшествия

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