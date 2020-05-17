В Красноборском районе 15-летний пацан похитил у соседа оружие

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего жителя Красноборского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия).
По версии следствия, в один из дней июля 2020 года 15-летний юноша через вентиляционное окно проник в частный дом в деревне Новошино Красноборского района и тайно похитил охотничье гладкоствольное ружье. С похищенным с места преступления скрылся, распорядившись им по своему усмотрению.
В ходе допроса несовершеннолетний подозреваемый дал признательные показания и пояснил следователю, что во время прогулки замерз и решил залезть в чужой дом за теплыми вещами. В доме взял старую куртку и увидел ружье, которое захватил с собой. В лесу вместе с младшим другом постреляли и спрятали ружье в кустах, где оно и было обнаружено сотрудниками ОМВД России «Красноборский».
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ходе следствия будут выясняться причины и условия, способствовавшие его совершению.