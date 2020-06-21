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В приемном покое архангельской больницы завязалась драка с участием полиции

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 49-летнего жителя областного центра, подозреваемого  в совершении преступления, предусмотренного  ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

 

По версии следствия, в вечернее время наряд патрульно- постовой службы полиции УМВД России по г.Архангельску прибыл по вызову в приемный покой ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая больница №7» в связи нахождением подозреваемого в состоянии алкогольного опьянения. В процессе следования в отдел полиции для разбирательства подозреваемый ударил рукой по лицу женщину- инспектора ППС, причинив ей физическую боль. Его противоправные действия пресекли сотрудники и доставили в отдел полиции.

 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Производится сбор доказательственной базы.

19 август 14:46 | : Происшествия

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