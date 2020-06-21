Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске убийца женщины-продавца получил четверть века заключения в колонии

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому 43-летнему жителю областного центра. Он признан виновным  в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство)(в редакции Федерального закона от 21.07.2004 №73-ФЗ).

13 ноября 2005 года  утром в помещении круглосуточно работавшего торгового павильона по улице Тимме в городе Архангельске обнаружено тело 21-летней женщины-продавца со множественными ножевыми ранениями. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Длительное время указанное преступление, совершенное в условиях неочевидности, оставалось нераскрытым. Благодаря системной работе, направленной на раскрытие преступлений прошлых лет, в текущем году в ходе комплекса следственно-оперативных мероприятий, проведенных отделением по расследованию особо важных дел о преступлениях прошлых лет регионального Следственного управления при активном участии сотрудников уголовного розыска УМВД России по Архангельской области, УСФИН России по Архангельской области при криминалистическом сопровождении ГУК СКР и регионального отдела криминалистики установлена причастность к убийству ранее судимого архангелогородца.

Следствием и судом установлено, что  13 ноября 2005 года в период с 5 до 6 утра осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, предложил продавцу павильона приобрести кухонную посуду. Женщина ответила отказом. Осужденный, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, вызванных высказанным в его адрес оскорблением, достал из куртки раскладной нож и нанес им множественные удары в область головы, шеи, рук и тела потерпевшей. После того, как женщина прекратила сопротивляться и подавать признаки жизни, обвиняемый покинул место преступления.

В ходе допросов он признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он пояснил следователю, что продавец его оскорбила. В порыве гнева, будучи в алкогольном опьянении, он достал нож и нанес ей множественный удары, после чего скрылся.

В настоящее время обвиняемый отбывает наказание в местах лишения свободы по приговору суда от 2009 года за убийство двух лиц.

Приговором Ломоносовского суда ему по совокупности приговоров назначено наказание  в виде лишения свободы на срок 24 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также с него взыскана компенсация морального вреда в пользу потерпевшей стороны в размере 800 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.

19 август 09:11 | : Происшествия

Главные новости


Как Цыбульский, Черток и инвалидная коляска по Архангельску гуляли
Кандидатский минус. Участники губернаторской гонки выходят на старт
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2020 (189)
Июль 2020 (303)
Июнь 2020 (303)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)
Март 2020 (291)

Деньги


все материалы
«    Август 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20