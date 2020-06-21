В Архангельске убийца женщины-продавца получил четверть века заключения в колонии

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому 43-летнему жителю областного центра. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство)(в редакции Федерального закона от 21.07.2004 №73-ФЗ).
13 ноября 2005 года утром в помещении круглосуточно работавшего торгового павильона по улице Тимме в городе Архангельске обнаружено тело 21-летней женщины-продавца со множественными ножевыми ранениями. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «убийство».
Длительное время указанное преступление, совершенное в условиях неочевидности, оставалось нераскрытым. Благодаря системной работе, направленной на раскрытие преступлений прошлых лет, в текущем году в ходе комплекса следственно-оперативных мероприятий, проведенных отделением по расследованию особо важных дел о преступлениях прошлых лет регионального Следственного управления при активном участии сотрудников уголовного розыска УМВД России по Архангельской области, УСФИН России по Архангельской области при криминалистическом сопровождении ГУК СКР и регионального отдела криминалистики установлена причастность к убийству ранее судимого архангелогородца.
Следствием и судом установлено, что 13 ноября 2005 года в период с 5 до 6 утра осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, предложил продавцу павильона приобрести кухонную посуду. Женщина ответила отказом. Осужденный, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, вызванных высказанным в его адрес оскорблением, достал из куртки раскладной нож и нанес им множественные удары в область головы, шеи, рук и тела потерпевшей. После того, как женщина прекратила сопротивляться и подавать признаки жизни, обвиняемый покинул место преступления.
В ходе допросов он признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он пояснил следователю, что продавец его оскорбила. В порыве гнева, будучи в алкогольном опьянении, он достал нож и нанес ей множественный удары, после чего скрылся.
В настоящее время обвиняемый отбывает наказание в местах лишения свободы по приговору суда от 2009 года за убийство двух лиц.
Приговором Ломоносовского суда ему по совокупности приговоров назначено наказание в виде лишения свободы на срок 24 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также с него взыскана компенсация морального вреда в пользу потерпевшей стороны в размере 800 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.