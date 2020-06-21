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Дело о халупах для сирот из Холмогор передается в суд

Следственными органами Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу  завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению главы МО СП «Холмогорское» в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба) и  п. «б» ч. 2 ст. 285.1 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств, совершенное в особо крупном размере).

Напомним, 23 мая 2019 года на выездной прием граждан к заместителю руководителя Следственного управления Валерию Туфанову обратились двое жителей Холмогорского района, которые переселены из аварийного жилья в 8-квартирный жилой дом, расположенный в селе Холмогоры. Они предоставили заключение независимой экспертизы, согласно которому жилой дом не соответствует требованиям строительных норм и правил, так как в нем  отсутствуют системы отопления и вентиляции, теплоэнергетические характеристики ограждающих конструкций не отвечают требованиям энергоэффективности, уклоны внутриквартирных лестниц не безопасны для жильцов, перекрытия прогнили насквозь, на стенах черная плесень.

Следствием установлено, что в 2014-2015 годах глава муниципального образования «Холмогорское» заключила 18 контрактов на приобретение жилых помещений по программе переселения из ветхого и аварийного жилья  и 3 контракта на приобретение жилых помещений для лиц, из числа детей, оставшихся без попечения родителей, во вновь построенных многоквартирных домах по улице Ломоносова в селе Холмогоры, с привлечением бюджетных средств, в том числе областного бюджета и средств государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства. 

При приемке жилых помещений обвиняемая не организовала работу соответствующих комиссий, проведение необходимых экспертиз, единолично подписала акты приёма-передачи жилых помещений, в результате чего существенно нарушила права и законные интересы граждан, нуждающихся в предоставлении жилья, что повлекло причинение ущерба бюджетам на общую сумму более 30 миллионов рублей.

По делу выполнен необходимый комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств. После ознакомления стороны защиты с материалами уголовного дела оно будет направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Напомним, посетившая полтора года назад Архангельскую область координатор центрального штаба ОНФ задала прямой вопрос холмогорским чиновникам – «вы что, в тюрьму захотели?!». Как в воду глядела…

   

18 август 08:53 | : Происшествия / Скандалы

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