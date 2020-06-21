Из-за любви к животным жительница Архангельска потеряла 18 тысяч

В органы внутренних дел города Архангельска с заявлением о совершенном в отношении нее мошенничестве обратилась 22-летняя девушка.
По словам заявительницы, на одном из сайтов по продаже вещей «из рук в руки» она нашла объявление о продаже щенков породы «Доберман» стоимостью 18 тысяч рублей. Архангелогородка оговорила с продавцом – жителем другой области – детали сделки посредством переписки в сети Интернет и перевела ему на банковскую карту залог в пять тысяч рублей.
В ходе дальнейшего общения «заводчик» предложил девушке внести еще десять тысяч, обещая в таком случае сделать скидку в три тысячи рублей. Архангелогородка согласилась. Однако, как только она перевела деньги, продавец перестал выходить на связь, выключил телефон, а щенка новой владелице так и не доставили.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Ведется расследование.