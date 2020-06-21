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Великовозрастный балбес из Архангельска забил насмерть отца за нотации

21 июля 2020 года в медицинском учреждении скончался 54-летний житель областного центра, которого госпитализировали 19 июля из комнаты общежития по улице Добролюбова в городе Архангельске со следами побоев. В ходе судебного- медицинского исследования  установлено, что смерть мужчины наступила в результате тупой закрытой травмы головы.  По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111  УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В ходе следственно- оперативных действий, проведенных совместно  с сотрудниками органов полиции, установлена причастность к совершению преступления 30-летнего сына потерпевшего.

Подозреваемый признал вину в применении физической силы к отцу и пояснил следователю, что 19 июля 2020 года в комнату общежития, где они вместе проживали, пришел отец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.  Глава семьи стал ему предъявлять претензии, что он не покупал продукты. Между ними произошла ссора, в ходе которой ударил его рукой по лицу. От удара отец упал, и он нанес ему еще несколько ударов кулаком по лицу и покинул жилище. Через некоторое время вернулся домой, к ним пришли гости, и они обратили внимание, что потерпевший нуждается в медицинской помощи, и вызвали бригаду скорой медицинской помощи.

В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.  Производятся допросы, назначена судебно-медицинская экспертиза.

17 август 11:07 | : Происшествия

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