Великовозрастный балбес из Архангельска забил насмерть отца за нотации

21 июля 2020 года в медицинском учреждении скончался 54-летний житель областного центра, которого госпитализировали 19 июля из комнаты общежития по улице Добролюбова в городе Архангельске со следами побоев. В ходе судебного- медицинского исследования установлено, что смерть мужчины наступила в результате тупой закрытой травмы головы. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
В ходе следственно- оперативных действий, проведенных совместно с сотрудниками органов полиции, установлена причастность к совершению преступления 30-летнего сына потерпевшего.
Подозреваемый признал вину в применении физической силы к отцу и пояснил следователю, что 19 июля 2020 года в комнату общежития, где они вместе проживали, пришел отец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Глава семьи стал ему предъявлять претензии, что он не покупал продукты. Между ними произошла ссора, в ходе которой ударил его рукой по лицу. От удара отец упал, и он нанес ему еще несколько ударов кулаком по лицу и покинул жилище. Через некоторое время вернулся домой, к ним пришли гости, и они обратили внимание, что потерпевший нуждается в медицинской помощи, и вызвали бригаду скорой медицинской помощи.
В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Производятся допросы, назначена судебно-медицинская экспертиза.