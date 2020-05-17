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Трагедия в "Судоремонтнике" - два пенсионера отравилсь угарным газом

Сегодня ночью в деревянном доме в СНТ «Судоремонтник» Приморского района произошло возгорание. После тушения пожара на месте происшествия обнаружены тела сожителей- пенсионеров в возрасте 65 и 68 лет. Предварительная причина их смерти- отравление угарным газом. По данному факту Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания и смерти погибших, и по результатам проверки  принять процессуальное решение.

  

14 август 10:57 | : Происшествия

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