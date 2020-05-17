Рецидивист ограбил подростка средь бела дня в центре Архангельска

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступление против собственности 25-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья).
По версии следствия, 1 августа 2020 года днем у жилого дома по улице Серафимовича в городе Архангельске подозреваемый подошел к 14-летнему подростку и забрал у него сумку- барсетку с банковской картой внутри. С похищенным имуществом он проследовал в сторону отделения банка с целью снятия денежных средств. Потерпевший проследовал за подозреваемым и попытался вырвать свою сумку из его рук, но тот ударил юношу кулаком по лицу и с похищенной сумкой скрылся с места преступления.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Производится сбор доказательственной базы.