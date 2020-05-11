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Убийца собак Филинов из Северодвинска отправляется в колонию строго режима

Об этой жуткой истории мы писали неоднократно.

Северодвинец Александр Филинов выбросил с балкона 4 этажа двух собачек комнатной породы. Причиной была ссора с женой-заводчицей. Животные погибли.

Суд вынес живодеру приговор: три года колонии строго режима с учетом отягчающих обстоятельств – у балбеса за плечами несколько ходок плюс был пьян на момент совершения преступления.

Виновный свою вину не признал и подавал кассационную жалобу. Суд высшей инстанции ее отклонил.

Сегодня приговор вступил в законную силу… Филинов отбывает в знакомые ему непонаслышке места.

13 август 16:23 | : Происшествия

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