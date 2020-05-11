Убийца собак Филинов из Северодвинска отправляется в колонию строго режима

Об этой жуткой истории мы писали неоднократно.
Северодвинец Александр Филинов выбросил с балкона 4 этажа двух собачек комнатной породы. Причиной была ссора с женой-заводчицей. Животные погибли.
Суд вынес живодеру приговор: три года колонии строго режима с учетом отягчающих обстоятельств – у балбеса за плечами несколько ходок плюс был пьян на момент совершения преступления.
Виновный свою вину не признал и подавал кассационную жалобу. Суд высшей инстанции ее отклонил.
Сегодня приговор вступил в законную силу… Филинов отбывает в знакомые ему непонаслышке места.