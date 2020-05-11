Грабитель отнял у жительницы Северодвинска ее половую свободу

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего 22-летнего жителя города Северодвинска, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и ч.1 ст. 161 УК РФ (грабеж).
По версии следствия, 11 августа 2020 года в ночное время по месту жительства 33-летней потерпевшей в городе Северодвинске ее знакомый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, угрожая ножом, подавил сопротивление потерпевшей. Он нанес женщине многочисленные удары руками и деревянной толокушкой по голове и телу и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Подозреваемый открыто похитил мобильный телефон женщины стоимостью 2 тысячи рублей и скрылся с места преступления.
Потерпевшая сразу же обратилась за медицинской помощью и в правоохранительные органы. Она пояснила следователю, что познакомилась с подозреваемым через сеть Интернет. В первую их встречу ничего необычного в его поведении не заметила. После того как пригласила его к себе домой, то пострадала от его противоправных действий. В ходе следственно-оперативных действий, проведенных совместно с сотрудниками ОМВД России по г.Северодвинску, подозреваемого задержали, похищенное изъяли.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы, производится сбор доказательственной базы.
В ходе допроса подозреваемый дал признательные показания и объяснил свои действия алкогольным опьянением.
Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.