В Архангельске алкоголь и никотин чуть не привели к убийству

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 29-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
Следствием установлено, что 5 июня 2020 года вечером по месту жительства по улице Ильича в городе Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни к 28-летнму знакомому, нанес ему не менее 5 ударов ножом по телу. Благодаря вмешательству их знакомых, которые отобрали нож, и своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив. В результате преступления его здоровью причинен тяжкий вред.
В ходе допроса обвиняемый признал свою вину частично. Он пояснил следователю, что не помнит из-за чего нанес удары ножом, так как был в состоянии сильного алкогольного опьянения, но убивать гостя не хотел. Потерпевший также пояснил, что обвиняемый неожиданно схватил нож и нанес им удары, пока остальные гости вышли покурить на улицу.