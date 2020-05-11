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Житель Архангельска совмешал разбой с сексуальным насилием

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому за разбойное нападение 41-летнему жителю областного центра. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных  ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия) и ч.1 ст. 131  УК РФ (изнасилование).

Следствием и судом установлено,  что 22 декабря 2018 года вечером в квартире по улице Репина в городе Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью хищения имущества, напал на мужчину, вместе с которым употреблял спиртные напитки. Он нанес ему удары обухом топора и ногами по телу, после чего забрал денежные средства в размере 1900 рублей.

Он же, в ночь на 2 июля 2019 года в областном центре в ходе совместного употребления спиртных напитков изнасиловал знакомую женщину.

В ходе допроса на стадии предварительного следствия обвиняемый свою вину в изнасиловании не признал. В части  совершении разбойного нападения он дал признательные показания и пояснил следователю, что сначала попросил у знакомого брата денег на приобретение спиртного. Потерпевший ему отказал, мотивируя тем, что ему нужны деньги на билет домой в Котласский район. После этого он избил потерпевшего и забрал деньги.

Приговором Соломбальского районного суда г.Архангельска подсудимому  по совокупности преступлений назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, с него в пользу потерпевшей женщины взыскана компенсация морального вреда в размере 350 тысяч рублей.

11 август 09:02 | : Происшествия

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