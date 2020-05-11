Заключенный архангельского СИЗО врезал надзирателю

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего подследственного, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.321 УК РФ (применение насилия в отношении сотрудника места содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной деятельности).
По версии следствия, 5 июня 2020 года подозреваемый, содержащийся под стражей в СИЗО-1 УФСИН России по Архангельской области, не желая проходить медицинский осмотр, желая дезорганизовать деятельность следственного изолятора, ударил рукой по плечу сотрудника учреждения, причинив своими действиями физическую боль.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УФСИН России по Архангельской области.