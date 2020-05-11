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Заключенный архангельского СИЗО врезал надзирателю

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего подследственного, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного  ч.2 ст.321 УК РФ (применение насилия  в отношении сотрудника места содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной деятельности).

По версии следствия, 5 июня 2020 года  подозреваемый, содержащийся под стражей в СИЗО-1 УФСИН России по Архангельской области, не желая проходить медицинский осмотр, желая дезорганизовать деятельность следственного изолятора, ударил рукой по плечу сотрудника учреждения, причинив своими действиями физическую боль.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УФСИН  России по Архангельской области.

10 август 11:21 | : Происшествия

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