На берегу Северной Двины обнаружено тело утонувшего мальчика

Вчера вечером у причала по улице Постышева в городе Архангельске в реке Северная Двина волонтерами поисково- спасательного отряда «Север» обнаружено тело 12-летнего мальчика, вещи которого были обнаружены 5 августа 2020 года на берегу реки Маймакса. По факту его безвестного исчезновения следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу расследовалось уголовное дело, возбужденное по ст. 105 УК РФ (убийство).
Предварительная причина смерти ребенка- утопление в воде. Есть основания полагать, что он ушел купаться без разрешения родственников и без присмотра взрослых.
В текущем году это десятый случай гибели несовершеннолетних в водоемах региона.
Сотрудники правоохранительных органов напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности при нахождении вблизи водных объектов. Помните:
- нельзя купаться в местах, где установлены запрещающие знаки;
- купание детей, без присмотра взрослых категорически запрещено;
- нельзя оставлять детей, особенно малышей, без присмотра около водных объектов;
- перед отдыхом необходимо напомнить детям о правилах безопасности при играх у водоемов;
- нельзя купаться в холодной воде;
- нельзя заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;
- нельзя нырять с высоты, не зная глубины и рельефа;
- нельзя подплывать к судам (так как вблизи судна возникает течение, которое может затянуть под винт), плотам и иным плавсредствам;
- нельзя хватать друг друга за ноги и за руки.
Берегите себя и своих близких!