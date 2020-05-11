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На берегу Северной Двины обнаружено тело утонувшего мальчика

Вчера вечером у причала по улице Постышева в городе Архангельске в реке Северная Двина волонтерами поисково- спасательного отряда «Север» обнаружено тело 12-летнего мальчика, вещи которого были обнаружены 5 августа 2020 года на берегу реки Маймакса. По факту его безвестного исчезновения следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу расследовалось уголовное дело, возбужденное по ст. 105 УК РФ (убийство).

Предварительная причина смерти ребенка- утопление в воде. Есть основания полагать, что он ушел купаться без разрешения родственников и без присмотра взрослых.

В текущем году это десятый случай гибели несовершеннолетних в водоемах региона.

Сотрудники правоохранительных органов напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности при нахождении вблизи водных объектов. Помните:

- нельзя купаться в местах, где установлены запрещающие знаки;

- купание детей, без присмотра взрослых категорически запрещено;

- нельзя оставлять детей, особенно малышей, без присмотра около водных объектов;

- перед отдыхом необходимо напомнить детям о правилах безопасности при играх у водоемов;

- нельзя купаться в холодной воде;

- нельзя заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;

- нельзя нырять с высоты, не зная глубины и рельефа;

- нельзя подплывать к судам (так как вблизи судна возникает течение, которое может затянуть под винт), плотам и иным плавсредствам;

- нельзя хватать друг друга за ноги и за руки.

Берегите себя и своих близких!

10 август 08:42 | : Происшествия

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