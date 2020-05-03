Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Полиция Архангельска: Помогите задержать грабителя!

Отделом полиции № 1 (по обслуживанию округов Варавино-Фактория и Майская горка города Архангельска) УМВД России по городу Архангельску разыскивается скрывшийся от органов следствия ДОБЖАНСКИЙ Дмитрий Алексеевич 1990 года рождения, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж» и частью 2 статьи 330 Уголовного кодекса Российской Федерации «Самоуправство».

Если Вы обладаете информацией о его местонахождении, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8 (8182) 63-23-43, 68-71-24 или 02.

Конфиденциальность гарантируется.

07 август 07:23 | : Происшествия

Главные новости


Угроза COVID-19 на Соловках: Наблюдения контролёра
Хабаровский мейнстрим, или Почему повезло Архангельску
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2020 (67)
Июль 2020 (304)
Июнь 2020 (303)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)
Март 2020 (291)

Деньги


все материалы
«    Август 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20