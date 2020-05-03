Полиция Архангельска: Помогите задержать грабителя!

Отделом полиции № 1 (по обслуживанию округов Варавино-Фактория и Майская горка города Архангельска) УМВД России по городу Архангельску разыскивается скрывшийся от органов следствия ДОБЖАНСКИЙ Дмитрий Алексеевич 1990 года рождения, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж» и частью 2 статьи 330 Уголовного кодекса Российской Федерации «Самоуправство».
Если Вы обладаете информацией о его местонахождении, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8 (8182) 63-23-43, 68-71-24 или 02.
Конфиденциальность гарантируется.