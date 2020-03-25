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В Архангельск из Узбекистана проникла коварная плодожорка

В рамках проведения карантинного фитосанитарного мониторинга специалистами отдела пограничного и внутреннего фитосанитарного контроля и надзора Управления Россельхознадзора в г. Архангельске выявлено наличие карантинных объектов.

В партии нектаринов весом 6 кг  происхождением Узбекистан выявлена восточная плодожорка (Grapholitha molesta Busck.).

В партии сливы весом 2 кг происхождением Узбекистан выявлен возбудитель монилиозной гнили (Monilinia fructicola (Winter) Honey).

Наличие в продукции карантинных объектов подтверждено результатами экспертиз, проведенных специалистами подведомственного Россельхознадзору Карельского филиала ФГБУ «ВНИКР».

Собственниками зараженной продукции принято решение об ее уничтожении, в соответствии с законодательством РФ.

Управление напоминает, что бурая монилиозная гниль -  карантинное заболевание плодовых культур, отличающееся высокой степенью вредоносности. В условиях повышенной влажности при умеренных температурах воздуха споры гриба очень быстро распространяются и могут нанести вред плодовым деревьям на приусадебных участках.

Во избежание распространения опасного заболевания на территории, подведомственной Управлению в случае обнаружения признаков заражения продукции следует обращаться  в отдел пограничного и внутреннего фитосанитарного контроля и надзора по адресу: Петрозаводск, ул. Мурманская, д. 22, тел: (88142) 56-60-40, e-mail: fitorsn@yandex.ru, Архангельск, пр. Ломоносова, д. 206, тел: (88182) 20-11-42.

 

 

06 август 10:03 | : Происшествия

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