В Архангельск из Узбекистана проникла коварная плодожорка

В рамках проведения карантинного фитосанитарного мониторинга специалистами отдела пограничного и внутреннего фитосанитарного контроля и надзора Управления Россельхознадзора в г. Архангельске выявлено наличие карантинных объектов.
В партии нектаринов весом 6 кг происхождением Узбекистан выявлена восточная плодожорка (Grapholitha molesta Busck.).
В партии сливы весом 2 кг происхождением Узбекистан выявлен возбудитель монилиозной гнили (Monilinia fructicola (Winter) Honey).
Наличие в продукции карантинных объектов подтверждено результатами экспертиз, проведенных специалистами подведомственного Россельхознадзору Карельского филиала ФГБУ «ВНИКР».
Собственниками зараженной продукции принято решение об ее уничтожении, в соответствии с законодательством РФ.
Управление напоминает, что бурая монилиозная гниль - карантинное заболевание плодовых культур, отличающееся высокой степенью вредоносности. В условиях повышенной влажности при умеренных температурах воздуха споры гриба очень быстро распространяются и могут нанести вред плодовым деревьям на приусадебных участках.
Во избежание распространения опасного заболевания на территории, подведомственной Управлению в случае обнаружения признаков заражения продукции следует обращаться в отдел пограничного и внутреннего фитосанитарного контроля и надзора по адресу: Петрозаводск, ул. Мурманская, д. 22, тел: (88142) 56-60-40, e-mail: fitorsn@yandex.ru, Архангельск, пр. Ломоносова, д. 206, тел: (88182) 20-11-42.