Котласские родители чуть не уморили ребенка с COVID-19

В первые месяцы пандемии довольно часто приходилось читать истории про то, когда больным с явными признаками заражения коронавирусом было отказано в госпитализации… мол, обычное ОРВИ, лечится амбулаторно в домашних условия.
Но вот обратная история, когда только вмешательство Роспотребнадзора позволило госпитализировать заболевшего опасной инфекцией малыша, а его родители этому противостояли.
Решением Котласского городского суда Архангельской области 24 июля 2020 года удовлетворено административное исковое заявление Управления Роспотребнадзора по Архангельской области о госпитализации в медицинскую организацию малолетнего ребёнка с подтверждённым заболеванием COVID-19 совместно с законным представителем (мамой) в недобровольном порядке.
Из материалов дела следует, что 21 июля у ребёнка 2019 года рождения была диагностирована новая коронавирусная инфекция. С учётом клинических и эпидемиологических показателей и того, что дети до 1 года относятся к группе риска и нуждаются в постоянном медицинском наблюдении заболевания, принято решение о госпитализации малолетнего пациента совместно с мамой в инфекционное отделение ГБУЗ АО «Котласская ЦГБ».
При этом родители от госпитализации отказывались. Ведомство пока не сообщает их мотивацию… возможно, из религиозных соображений.
В итоге пришлось применить меры административного воздействия - специалистами Котласского территориального Управления Роспотребнадзора по Архангельской области было подготовлено и направлено в судебные органы административное исковое заявление о госпитализации в медицинскую организацию в недобровольном порядке.
Иск в судебном порядке был удовлетворен. Малыш проходит курс необходимого лечения в стационаре.