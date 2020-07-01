Летний страх. Дети Поморья продолжают тонуть

Вчера мы сообщали о восьмом трагическом случае на воде – в Виноградовском р-не утонул 10-летний мальчик с дядей.
Сегодня подоспела новость о новой 9-й трагедии – у деревни Бычья Мезенского р-на 12-летняя девочка утонула, купаясь без присмотра взрослых вместе с подругой-ровесницей и младшей сестрой.
Следственные органы проводят доследственную проверку. Продолжаются поисковые работы по обнаружению тела девочки.
Профессионалы –спасатели напоминают самые элементарные правила безопасности на воде:
- нельзя купаться в местах, где установлены запрещающие знаки;
- купание детей, без присмотра взрослых категорически запрещено;
- нельзя оставлять детей, особенно малышей, без присмотра около водных объектов;
- перед отдыхом необходимо напомнить детям о правилах безопасности при играх у водоёмов;
- нельзя купаться в холодной воде;
- нельзя заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;
- нельзя нырять с высоты, не зная глубины и рельефа;
- нельзя подплывать к судам (так как вблизи судна возникает течение, которое может затянуть под винт), плотам и иным плавсредствам;
- нельзя хватать друг друга за ноги и за руки.