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Летний страх. Дети Поморья продолжают тонуть

Вчера мы сообщали о восьмом трагическом случае на воде – в Виноградовском р-не утонул 10-летний мальчик с дядей.

Сегодня подоспела новость о новой 9-й трагедии – у деревни Бычья Мезенского р-на 12-летняя девочка утонула, купаясь без присмотра взрослых вместе с подругой-ровесницей и младшей сестрой. 

Следственные органы проводят доследственную проверку. Продолжаются поисковые работы по обнаружению тела девочки.

Профессионалы –спасатели напоминают самые элементарные правила безопасности на воде:

  • нельзя купаться в местах, где установлены запрещающие знаки;
  • купание детей, без присмотра взрослых категорически запрещено;
  • нельзя оставлять детей, особенно малышей, без присмотра около водных объектов;
  • перед отдыхом необходимо напомнить детям о правилах безопасности при играх у водоёмов;
  • нельзя купаться в холодной воде;
  • нельзя заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;
  • нельзя нырять с высоты, не зная глубины и рельефа;
  • нельзя подплывать к судам (так как вблизи судна возникает течение, которое может затянуть под винт), плотам и иным плавсредствам;
  • нельзя хватать друг друга за ноги и за руки.

 

28 июль 10:02 | : Происшествия

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