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В Каргопольском р-не электрик погиб из-за невнимательности

Вчера вечером в подвале частного дома в городе Каргополе обнаружено тело 49-летнего мужчины. Предварительная причина смерти- поражение электрическим током. По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу проводится доследственная проверка.

По предварительной версии, мужчину ударило током в плохо освещенном подвале дома матери  при попытке подключить станцию подачи воды к самодельной розетке, так как он  перепутал фазы напряжения.

  Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти и по результатам проверки  принять процессуальное решение.

 

24 июль 10:51 | : Происшествия

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