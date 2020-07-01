В Каргопольском р-не электрик погиб из-за невнимательности

Вчера вечером в подвале частного дома в городе Каргополе обнаружено тело 49-летнего мужчины. Предварительная причина смерти- поражение электрическим током. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.
По предварительной версии, мужчину ударило током в плохо освещенном подвале дома матери при попытке подключить станцию подачи воды к самодельной розетке, так как он перепутал фазы напряжения.
Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти и по результатам проверки принять процессуальное решение.