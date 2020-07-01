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Ранней весной пьяный архангелогородец плюнул в душу полицейским

Следственными органами  Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего жителя областного центра, подозреваемого  в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти).

По версии следствия, весной текущего года архангелогородцы, обеспокоенные нахождением на тонком льду у Кузнечевского моста компании молодых людей, обратились в правоохранительные органы. Сотрудники Управления Росгвардии РФ по Архангельской области прибыли по вызову на берег реки Северная Двина. Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не желая участвовать в правовом разбирательстве, попытался скрыться. После его задержания юноша публично оскорбил представителей власти, выражаясь в их адрес нецензурной бранью.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

В ходе допроса подозреваемый дал признательные показания и объяснил свои действия алкогольным опьянением.

23 июль 14:58 | : Происшествия

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