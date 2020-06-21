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Cеверодвинских пенсионеров учат, как не попасться на удочку мошенникам

В связи с ростом количества преступлений, совершаемых в интернете, сотрудники ОМВД России по городу Северодвинску проводят профилактические мероприятия среди горожан пожилого возраста.

Главная цель стражей порядка - информирование пенсионеров о различных видах мошеннических действий, совершаемых с использованием средств мобильной связи, и способах защиты от них.

Полицейские посещают северодвинцев преклонного возраста на дому, напоминают им о правилах безопасности в общении с незнакомыми людьми, необходимости быть бдительными, а также вручают профилактические листовки.

Отдел МВД по городу Северодвинску обращает внимание, что при посещении гражданина сотрудники полиции обязательно представляются. Они называют свою должность, звание и полное имя; показывают служебное удостоверение. Никаких личных или банковских документов, какой-либо конфиденциальной информации сотрудники полиции у гражданина не запрашивают.

Сотрудники полиции убедительно просят ещё раз поговорить с пожилыми родственниками о дистанционном мошенничестве. Напомнить им о необходимости критически относиться к любой информации, получаемой от незнакомцев, особенно по телефону или через сеть Интернет. А именно - ни в коем случае не выполнять никаких действий, если поступил звонок с неизвестного или срытого номера. Спокойно положить трубку, а затем позвонить родным или по бесплатному круглосуточному номеру технической поддержи банка, указанному на обратной стороне карты.

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)

 

21 июль 12:02 | : Происшествия

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