Еще один сгорел на работе. В Плесецком районе электрика убило током

17 июля 2020 года утром на производственной базе недалеко от поселка Савинский обнаружено тело 68-летнего электрика, который работал по гражданско- правовому договору с организацией. Предварительная причина смерти- поражение электрическим током. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.
По предварительной версии, электромонтер проводил работы по обеспечению базы электричеством, в связи с падением опоры линии электропередачи, прикоснулся к оборванному оголенному проводу, и получил удар электрическим током.
Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти и по результатам проверки принять процессуальное решение.