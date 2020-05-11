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Еще один сгорел на работе. В Плесецком районе электрика убило током

17 июля 2020 года утром на производственной базе недалеко от поселка Савинский обнаружено тело 68-летнего электрика, который работал по гражданско- правовому договору с организацией. Предварительная причина смерти- поражение электрическим током. По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу проводится доследственная проверка.

По предварительной версии, электромонтер проводил работы по обеспечению базы электричеством, в связи с падением опоры линии электропередачи, прикоснулся к оборванному оголенному проводу, и  получил удар электрическим током.

  Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти и по результатам проверки  принять процессуальное решение.

20 июль 11:39 | : Происшествия

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