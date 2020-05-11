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Жаркое воскресенье в Архангельске привело к двум трагедиям на воде

Вчера в реке Северная Двина у пристани  Лесозавода №14 и в районе острова Краснофлотский  при очевидных обстоятельствах утонули двое мужчин в возрасте 41 и 19 лет. По предварительной информации погибшие на момент купания находились в состоянии алкогольного опьянения. По данным фактам следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу проводятся доследственные проверки.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествий, причины смерти и по результатам проверок  принять процессуальные решения.

Следственное  управление  продолжает  предупреждать, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей на водных объектах.

20 июль 11:12 | : Происшествия

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