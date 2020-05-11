Жаркое воскресенье в Архангельске привело к двум трагедиям на воде

Вчера в реке Северная Двина у пристани Лесозавода №14 и в районе острова Краснофлотский при очевидных обстоятельствах утонули двое мужчин в возрасте 41 и 19 лет. По предварительной информации погибшие на момент купания находились в состоянии алкогольного опьянения. По данным фактам следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводятся доследственные проверки.
Следствию предстоит установить обстоятельства происшествий, причины смерти и по результатам проверок принять процессуальные решения.
Следственное управление продолжает предупреждать, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей на водных объектах.