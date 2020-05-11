Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельский оголец шел-шел... и наркотики нашел

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 17-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение  наркотического средства в крупном размере).

Следствием установлено,  что в первых числах марта 2020 года в городе Архангельске несовершеннолетний обвиняемый на улице нашел наркотическое средство массой не менее 2,81 грамма, которое хранил при себе для личного употребления до момента изъятия сотрудниками ОНК УМВД России по г.Архангельску.  

В ходе допроса обвиняемый дал признательные показания и пояснил, что наркотик нашел на улице и забрал себе для личного употребления.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным  прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовный кодекс РФ за незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере предусматривает наказание на срок до 20 лет лишения свободы.

 

О фактах незаконного распространения и употребления наркотиков среди несовершеннолетних можно сообщить по «телефону доверия» Следственного управления СКР по Архангельской области и НАО: +7 (8182) 20-35-46, а также направить соответствующее письменное заявление (обращение) в Следственное управление СКР по Архангельской области и НАО по адресу: 163060, г. Архангельск, ул. Тимме, д.2, корп.1. Возможно обращение и через Интернет-приемную http://arh.sledcom.ru/references   и  посредством отправки сообщения на официальную страницу Следственного управления в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/arhslk).

20 июль 08:51 | : Происшествия

Главные новости


Школьники Архангельской области останутся без бесплатного горячего питания
Можно гулять по Соловкам и брачеваться. Новый Указ Александра Цыбульского
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июль 2020 (192)
Июнь 2020 (303)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)

Деньги


все материалы
«    Июль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20