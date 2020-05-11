Архангельский оголец шел-шел... и наркотики нашел

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 17-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотического средства в крупном размере).
Следствием установлено, что в первых числах марта 2020 года в городе Архангельске несовершеннолетний обвиняемый на улице нашел наркотическое средство массой не менее 2,81 грамма, которое хранил при себе для личного употребления до момента изъятия сотрудниками ОНК УМВД России по г.Архангельску.
В ходе допроса обвиняемый дал признательные показания и пояснил, что наркотик нашел на улице и забрал себе для личного употребления.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Уголовный кодекс РФ за незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере предусматривает наказание на срок до 20 лет лишения свободы.
О фактах незаконного распространения и употребления наркотиков среди несовершеннолетних можно сообщить по «телефону доверия» Следственного управления СКР по Архангельской области и НАО: +7 (8182) 20-35-46, а также направить соответствующее письменное заявление (обращение) в Следственное управление СКР по Архангельской области и НАО по адресу: 163060, г. Архангельск, ул. Тимме, д.2, корп.1. Возможно обращение и через Интернет-приемную http://arh.sledcom.ru/references и посредством отправки сообщения на официальную страницу Следственного управления в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/arhslk).