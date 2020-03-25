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Вынесен приговор охраннику, пропустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара

Собранные следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 35-летнему сотруднику частного охранного предприятия ООО «Охранное предприятие «Святогоръ». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «б», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следствием и судом установлено, что 31 октября 2019 года около 13 часов 30 минут 36-летний житель города Нарьян-Мара подошел к центральному входу ГБДОУ Ненецкого автономного округа «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» и позвонил в домофон. Охранник ООО «ОП «Святогоръ» в нарушение установленных правил дистанционно, не выходя из комнаты охраны и не установив цели визита, открыл тому входную дверь.  Мужчина беспрепятственно поднялся на 2-й этаж и прошел в спальню одной из групп, где во время «тихого часа» отдыхали дети. Одна из воспитателей попыталась преградить ему путь в спальню, но мужчина оттолкнул ее и подошел к одной из кроватей. Второй воспитатель побежала звать на помощь, сотрудник детского сада по хозяйственной части нажала «тревожную кнопку». Однако к этому моменту мужчина уже причинил смертельные ножевые ранения шеи 6-летнему мальчику. На месте преступления его задержали охранник и рабочий детского сада, которые удерживали до прибытия сотрудников управления Росгвардии и УМВД России по Ненецкому автономному округу.

В отношении заподозренного в убийстве ребенка в ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» проведена стационарная комплексная  психолого-психиатрическая экспертиза, которая установила, что он страдает психическим расстройством и на момент совершения инкриминируемого ему деяния был невменяем. Решением суда ему назначены принудительные меры медицинского характера в психиатрическом стационаре специализированного типа.

Охранник, который на момент указанных событий отработал в ЧОП не более 2 месяцев, свою вину признал частично и пояснил следователю, что пропустил мужчину в детский сад, так как принял его за родителя одного из детей.

На период следствия в отношении охранника ЧОП избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

6 февраля 2020 года арбитражный суд Архангельской области вынес решение об аннулировании лицензии ООО «Охранное предприятие «Святогоръ», в связи с нарушениями, допущенными при оказании услуг по охране детского сада.

Приговором Нарьян-Марского городского суда Ненецкого автономного округа охраннику ЧОП назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Судом с подсудимого также в пользу потерпевших взыскана компенсация морального вреда в размере по 600 тысяч рублей каждому. Приговор суда не вступил в законную силу.

17 июль 07:10 | : Происшествия

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