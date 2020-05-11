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В Архангельске арестованы члены ОПГ "судебные приставы"

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего и действующего судебных приставов-исполнителей УФССП России по Архангельской области и НАО и четырёх их знакомых, установлена причастность еще троих  жителей г. Архангельска и г. Мирный Плесецкого района к совершению противоправных действий. Указанные лица подозреваются в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Всего члены преступной группы подозреваются в совершении 42 эпизодов мошенничества и 23 эпизодов фальсификации доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле.

 

По версии следствия, в период с 2015 по 2019 год приставы в составе преступной группы, используя своё служебное положение и обладая информацией о наличии на депозитном счете отдела судебных приставов денежных средств, взысканных с физических лиц, организовали мошенническую схему хищения указанных денежных средств граждан путём обмана и фальсификации доказательств по гражданским делам.

 

Так, должностными лицами между соучастниками преступления, якобы выступавших займодавцами, от имени потерпевших заключались фиктивные договоры займов, которые предоставлялись в судебные участки как обоснование заявлений о вынесении судебных приказов на взыскание задолженности по указанным фиктивным договорам займов. На основании судебных приказов службой судебных приставов возбуждались исполнительные производства, в рамках которых у физических лиц похищены денежные средства.

 

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности, представленных РУФСБ России по Архангельской области, УЭБиПК УМВД России по Архангельской области, при содействии прокуратуры города Архангельска и  ОСБ УФССП России по Архангельской области и НАО. Подозреваемые задержаны при силовой поддержке СОБР Управления Росгвардии по Архангельской области.

 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

16 июль 09:04 | : Происшествия

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