Семья суровых нарьянмарцев взяла в заложники человека, обидевшего их мать и жену

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего жителя города Нарьян-Мара и его 24-летнего сына, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а, в» ч.2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья).
По версии следствия, в вечернее время на улице в городе Нарьян-Маре подозреваемые, на почве личных неприязненных отношений, применили физическую силу к 36-летнему местному жителю. Высказывая в его адрес угрозы убийством, они насильно поместили потерпевшего в багажное отделение автомобиля и повезли в сторону лыжно-роллерной трассы. Очевидцы похищения вызвали сотрудников полиции. Сотрудники ГИБДД УМВД России по Ненецкому автономному округу установили местонахождение их автомобиля, пресекли избиение потерпевшего и доставили подозреваемых в отдел внутренних дел для разбирательства.
Со слов 51-летнего подозреваемого известно, что таким образом они хотели разобраться с мужчиной, у которого произошел личный конфликт с его супругой. 24-летний подозреваемый также пояснил, что встал на защиту матери.
В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Допрашиваются свидетели, производится сбор доказательственной базы.