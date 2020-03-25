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Семья суровых нарьянмарцев взяла в заложники человека, обидевшего их мать и жену

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего жителя города Нарьян-Мара и его 24-летнего сына, подозреваемых в совершении  преступления, предусмотренного п. п. «а, в» ч.2 ст. 126  УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья).

По версии следствия,  в вечернее время на улице в городе Нарьян-Маре подозреваемые, на почве личных неприязненных отношений, применили физическую силу к  36-летнему местному жителю. Высказывая в его адрес угрозы убийством, они насильно поместили потерпевшего в багажное отделение автомобиля и повезли в сторону лыжно-роллерной трассы.  Очевидцы похищения вызвали сотрудников  полиции. Сотрудники ГИБДД УМВД России по Ненецкому автономному округу установили местонахождение их автомобиля, пресекли избиение потерпевшего и доставили подозреваемых в отдел внутренних дел для разбирательства.

Со слов 51-летнего подозреваемого известно, что таким образом  они хотели разобраться с мужчиной, у которого произошел личный конфликт с его супругой. 24-летний подозреваемый также пояснил, что встал на защиту матери.

В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Допрашиваются свидетели, производится сбор доказательственной базы.

15 июль 10:28 | : Происшествия

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