Житель холмогорского села в гневе зарезал гостя из Северодвинска

13 июля 2020 года вечером в одном из частных домов в деревне Ивановы Холмогорского района обнаружено тело 32-летнего жителя города Северодвинска с ножевым ранением грудной клетки. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
В результате следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в совершении преступления задержан 43-летний знакомый потерпевшего.
В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что потерпевший в числе других гостей употреблял у него дома спиртные напитки. Из-за того, что тот отказался покинуть его дом, между ними произошел конфликт. В порыве гнева он ударил потерпевшего ножом. Очевидцы конфликта вызвали бригаду скорой медицинской помощи.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.
Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.