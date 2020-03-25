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Житель холмогорского села в гневе зарезал гостя из Северодвинска

13 июля 2020 года вечером в одном из частных домов в деревне Ивановы Холмогорского района обнаружено тело 32-летнего жителя города Северодвинска с ножевым ранением грудной клетки. По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  ч.1 ст.105  УК РФ (убийство).

В результате следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в совершении  преступления задержан 43-летний знакомый потерпевшего.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что потерпевший в числе других гостей употреблял у него дома спиртные напитки. Из-за того, что тот отказался покинуть его дом, между ними произошел конфликт. В порыве гнева он ударил потерпевшего  ножом. Очевидцы конфликта вызвали бригаду скорой медицинской помощи.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

15 июль 08:54 | : Происшествия

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