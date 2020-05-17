В Архангельске адвокат вошел в сговор со следователем... и что из этого вышло

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении следователя УМВД России по г. Архангельску и его пособника- адвоката, которые в зависимости от роли и степени участия каждого, подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по уголовному делу об особо тяжком преступлении), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
По версии следствия, в мае 2019 года адвокат, вступив в преступный сговор со следователем, фактически не оказывал юридическую помощь подследственному и не принимал участия в следственных действиях. При этом по просьбе следователя обвиняемый в сбыте наркотического средства подписал часть протоколов без ознакомления с их содержанием и участия защитника. Следователь подготовил постановление о выплате процессуальных издержек, в результате чего адвокат незаконно получил денежные средства за счёт средств федерального бюджета за работу, которую он фактически не выполнял. В текущем году в ходе рассмотрения в суде по существу указанного уголовного дела подсудимый заявил, что часть документов содержит сведения, не соответствующие действительности, так как следственные действия проводились без участника защитника, что послужило основанием для возращения судом уголовного дела для устранения препятствий в его рассмотрении.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности, представленных РУФСБ России по Архангельской области.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Архангельской области, по факту принятия процессуального решения в отношении старшего следователя следственного управления УМВД России по г. Архангельску назначена служебная проверка.
Если вина сотрудника будет доказана, он будет незамедлительно уволен из органов внутренних дел и понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством. К строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители.