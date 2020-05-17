Архангелогородец упорствовал в своих взглядах на религию и получил за это три года

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 45-летнему жителю областного центра. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение в обществе ненависти и вражды в отношении группы лиц по признаку отношения к религии, совершенные публично, с использованием сети «Интернет», лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года).
Следствием и судом установлено, что в 2019 году пользователь сети Интернет с персонального компьютера разместил в публичных группах в социальной сети текстовые материалы, в которых содержатся унизительные характеристики и отрицательные эмоциональные оценки группы лиц по признаку отношения к религии.
В ходе допроса обвиняемый признал свою вину.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных Региональным управлением ФСБ России по Архангельской области и ЦПЭ УМВД России по Архангельской области.
Ранее осужденный привлекался к административной ответственности за размещение графических и текстовых материалов, содержащих признаки возбуждения вражды по признаку отношения к религии, и в течение года продолжил размещать экстремистские материалы.
Приговором Соломбальского районного суда г.Архангельска ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.