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Архангелогородец упорствовал в своих взглядах на религию и получил за это три года

Собранные следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 45-летнему жителю областного центра. Он признан виновным  в совершении  преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ  (действия, направленные на возбуждение в обществе ненависти и вражды в отношении группы лиц по признаку отношения к религии, совершенные публично, с использованием сети «Интернет», лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года).

Следствием и судом установлено, что в 2019 году пользователь сети Интернет  с персонального компьютера разместил в публичных группах в социальной сети текстовые материалы, в которых содержатся унизительные характеристики и отрицательные эмоциональные оценки группы лиц по признаку отношения к религии.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных Региональным управлением ФСБ России по Архангельской области и ЦПЭ УМВД России по Архангельской области.

Ранее осужденный привлекался к административной ответственности за размещение графических и текстовых материалов, содержащих признаки возбуждения вражды по признаку отношения к религии, и в течение года продолжил размещать экстремистские материалы.

Приговором Соломбальского районного суда г.Архангельска  ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

14 июль 09:03 | : Происшествия

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