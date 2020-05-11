33793,5 тыс. руб. получит Архангельская область от Москвы на выплаты врачам

Речь идет о выплатах медицинским работникам увеличенных отпускных или компенсаций за отпуск, от которого они были вынуждены отказаться из-за ситуации с коронавирусом.
Такое распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Всего на компенсации медработникам выделено 5 млрд. рублей.
На получение денег могут рассчитывать врачи, средний и младший медперсонал, водители скорой помощи, а также сотрудники медицинских организаций, подведомственных органам власти. По поручению Президента этой категории работников выплачиваются стимулирующие надбавки за особые условия труда в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
Выплаты будут учитываться при расчёте отпускных.