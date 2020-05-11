Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

33793,5 тыс. руб. получит Архангельская область от Москвы на выплаты врачам

Речь идет о выплатах медицинским работникам увеличенных отпускных или компенсаций за отпуск, от которого они были вынуждены отказаться из-за ситуации с коронавирусом.

Такое распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Всего на компенсации медработникам выделено 5 млрд. рублей.

На получение денег могут рассчитывать врачи, средний и младший медперсонал, водители скорой помощи, а также сотрудники медицинских организаций, подведомственных органам власти. По поручению Президента этой категории работников выплачиваются стимулирующие надбавки за особые условия труда в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
Выплаты будут учитываться при расчёте отпускных.

13 июль 09:00 | : Происшествия

Главные новости


Журналисты в клеточку, или Прессуха в условиях коронавируса
Цыбульский: «Бездудный не уполномочен отказываться от объединения регионов»
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июль 2020 (129)
Июнь 2020 (303)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)

Деньги


все материалы
«    Июль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20