Вельский хулиган с ножом пытался ограбить бабушку на 150 рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего жителя Вельского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия).
По версии следствия, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ночное время по месту жительства в Вельском районе, вооружившись ножом, потребовал у своей 55-летней бабушки передачи ему 150 рублей. При этом он направил острие ножа на пенсионерку и высказал при этом угрозы убийством. Требование о передаче денежных средств не было исполнено, так как родственники остановили юношу, он бросил нож и убежал из дома.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Производится сбор доказательственной базы. В ходе следствия будут установлены причины и условия, способствовавшие его совершению.
Несовершеннолетний подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что ему потребовались денежные средства для приобретения спиртного.