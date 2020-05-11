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Вельский хулиган с ножом пытался ограбить бабушку на 150 рублей

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего жителя Вельского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия).

По версии следствия, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ночное время по месту жительства в Вельском районе, вооружившись ножом, потребовал у своей 55-летней бабушки передачи ему 150 рублей. При этом он направил острие ножа на пенсионерку и высказал при этом угрозы убийством. Требование о передаче денежных средств не было исполнено, так как родственники остановили юношу, он бросил нож и убежал из дома.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Производится сбор доказательственной базы. В ходе следствия будут установлены причины и условия, способствовавшие его совершению.

Несовершеннолетний подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что ему потребовались денежные средства для приобретения спиртного.

13 июль 08:55 | : Происшествия

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