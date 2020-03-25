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Пинежский район остался без света. Ненадолго

Как мы помним, от шторма, бушевавшего над Поморьем в ночь со среды на четверг, больше всего пострадал Пинежский район.

Об этом журналисты сообщили ВрИо губернатора Александру Цыбульскому на пресс-конференции.

Сильный ветер стал причиной отключения электроэнергии в нескольких населенных пунктах. Кроме того, разгулявшейся стихией были повреждены более ста домов.

Вчера к вечеру работники Архангельского филиала «Россети Северо-Запад» полно завершили восстановительные работы.

Были задействованы 21 специалист и 4 единицы техники.

В соцсетях уже появились благодарности…

 

11 июль 08:02 | : Происшествия

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