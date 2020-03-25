Пинежский район остался без света. Ненадолго

Как мы помним, от шторма, бушевавшего над Поморьем в ночь со среды на четверг, больше всего пострадал Пинежский район.
Об этом журналисты сообщили ВрИо губернатора Александру Цыбульскому на пресс-конференции.
Сильный ветер стал причиной отключения электроэнергии в нескольких населенных пунктах. Кроме того, разгулявшейся стихией были повреждены более ста домов.
Вчера к вечеру работники Архангельского филиала «Россети Северо-Запад» полно завершили восстановительные работы.
Были задействованы 21 специалист и 4 единицы техники.
В соцсетях уже появились благодарности…