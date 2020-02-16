Сотредник архангельской телефонной компании торговал клиентской базой и баловался наркотой

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 137 УК РФ (незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).
По версии следствия, в начале 2020 года подозреваемый, исполняя обязанности специалиста офиса продаж одной из телефонных компаний, имел доступ в информационной системе к персональным данным абонентов, сохранность и конфиденциальность которых он должен обеспечивать в соответствии с заключённым трудовым договором и законодательством РФ. В нарушение гарантированного Конституцией РФ права на неприкосновенность частной жизни подозреваемый посредством сети Интернет распространил персональные данные ряда абонентов компании, отправляя их третьим лицам.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области.
Кроме того, в ходе проведения личного досмотра подозреваемого обнаружен и изъят сверток с неизвестным веществом. По результатам лабораторной экспертизы оно признано наркотическим средством в крупном размере. В связи с изложенным, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотического средства в крупном размере).
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Дело принято к производству следственным отделом по Ломоносовскому округу г.Архангельск Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
Уголовный кодекс РФ за нарушение неприкосновенности частной жизни с использованием своего служебного положения предусматривает наказание от штрафа до 4 лет лишения свободы.