Очнитесь! В Устьянском р-не ребенок утонул по недосмотру пьяной матери

Вчера вечером в реке Устья у села Шангалы при очевидных обстоятельствах во время купания утонул 6-летний мальчик. Проверяется информация о том, что ребенок купался в присутствии матери, находившейся на берегу реки в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.
В текущем году это шестой случай гибели несовершеннолетних в водоемах региона. Следственное управление обращает внимание на необходимость обеспечения безопасности во время купания и контроль взрослых за детьми у воды.