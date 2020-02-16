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Очнитесь! В Устьянском р-не ребенок утонул по недосмотру пьяной матери

Вчера вечером в реке Устья у села Шангалы при очевидных обстоятельствах во время купания утонул 6-летний мальчик. Проверяется информация о том, что ребенок купался в присутствии матери, находившейся на берегу реки в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу проводится доследственная проверка.

В текущем году это шестой случай гибели несовершеннолетних в водоемах региона. Следственное управление обращает внимание на необходимость обеспечения безопасности во время купания и контроль взрослых за детьми у воды.

09 июль 08:59 | : Происшествия

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