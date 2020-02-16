Жителю Костромы, сбывавшему наркотики в Архангельске, грозит до 20 лет тюрьмы

В Архангельске сотрудниками РУФСБ установлен соучастник преступления, направленного на сбыт наркотических средств в особо крупном размере на территории Архангельской области.
В ходе расследования уголовного дела в отношении 22-летней уроженки г. Архангельска установлен 20-летний житель г. Костромы, подозреваемый в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере, совершённом группой лиц по предварительному сговору.
По версии следствия подозреваемый, вступив в преступный сговор со своей знакомой, в апреле т.г. забрал из оборудованного на территории Московской области тайника крупную партию наркотического средства, приобретённого злоумышленницей бесконтактным способом посредством сети Интернет, после чего отправил вещество в почтовом отправлении транспортной компанией в г. Архангельск.
При получении указанной посылки преступные действия наркоторговцев были пресечены сотрудниками РУФСБ России по Архангельской области. Общий вес изъятых наркотических средств составил более 850 грамм.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам покушения на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием сети Интернет, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, т.е. преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.