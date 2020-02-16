Вельчане превратили котельную в распивочную, дело закончилось поножовщиной

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 47-летнего мужчины без определённого места жительства в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Следствием установлено, что в ночь на 10 февраля 2020 года в помещении комнаты отдыха в котельной, расположенной в городе Вельске, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанес удар ножом в область груди слева 44-летнему знакомому. От полученного ранения потерпевший скончался через непродолжительное время на месте преступления.
В ходе допроса подследственный пояснил следователю, что он проживал и работал в указанной котельной. В процессе совместного употребления спиртных напитков между ним и потерпевшим произошёл конфликт из-за спора, кто из них находился в более комфортных условиях во время отбытия наказания в местах лишения свободы. В порыве гнева он ударил гостя кухонным ножом.
В отношении обвиняемого судом на основании ходатайства следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.