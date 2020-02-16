Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Вельчане превратили котельную в распивочную, дело закончилось поножовщиной

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 47-летнего мужчины без определённого места жительства в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105  УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что  в ночь на 10 февраля 2020 года в помещении комнаты отдыха в котельной, расположенной в городе Вельске, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения,  в ходе ссоры нанес удар ножом в область груди слева  44-летнему знакомому. От полученного ранения потерпевший скончался через непродолжительное время на месте преступления.

В ходе допроса подследственный пояснил следователю, что он проживал и работал в указанной котельной. В процессе совместного употребления спиртных напитков между ним и потерпевшим произошёл конфликт из-за спора, кто из них находился в более комфортных условиях во время отбытия наказания в местах лишения свободы. В порыве гнева он ударил гостя  кухонным ножом.

В отношении обвиняемого судом на основании ходатайства следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

08 июль 08:52 | : Происшествия

Главные новости


Наследие Ирины Журавлевой: Вся правда об архангельском здравоохранении
Абажур из Макаревича, или Поправка, не вошедшая в Конституцию
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июль 2020 (81)
Июнь 2020 (303)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)

Деньги


все материалы
«    Июль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20