В Плесецком районе чиновник обидел сирот, забрав их квартиру

В 2019 году неустановленное лицо из числа должностных лиц Администрации муниципального образования «Обозерское» Плесецкого района незаконно исключило квартиру из категории специального найма, которая была приобретена по субсидии для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и перевело указанную квартиру в другую категорию жилого фонда, чем нарушило права незащищенной категории граждан. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Уголовное дело возбуждено на основании результатов проверки, проведенной прокуратурой Плесецкого района.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.