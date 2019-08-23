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В Плесецком районе чиновник обидел сирот, забрав их квартиру

В 2019 году неустановленное лицо из числа должностных лиц Администрации муниципального образования «Обозерское» Плесецкого района  незаконно исключило квартиру из категории специального найма, которая была приобретена по субсидии для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и перевело указанную квартиру в другую категорию жилого фонда, чем нарушило права незащищенной категории граждан. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Уголовное дело возбуждено на основании результатов проверки, проведенной прокуратурой Плесецкого района.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

06 июль 15:00 | : Происшествия

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