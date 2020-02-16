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В Архангельской области еще один мотоциклист без прав и подшофе сбил прохожего

5 июля около 09.30 в службу спасения поступило сообщение о происшествии с участием мотоциклиста. По предварительным данным, на железнодорожных путях напротив одного из домов по улице Северная в деревне Солза 37-летний северодвинец не справился с управлением мотоцикла «Мотолэнд» и совершил его опрокидывание. В результате происшествия мужчина с тяжелыми травмами госпитализирован.


Установлено, что водитель мотоцикла лишен права управления транспортным средством с февраля этого года сроком на 30 месяцев, кроме того в момент аварии мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.


В данный момент сотрудниками полиции проводится проверка. Все обстоятельства происшествия уточняются.


06 июль 11:25 | : Происшествия

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