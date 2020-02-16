В Красноборском районе утонул 16-летний парень

Вчера днем в реке Северная Двина в заливе реки Евда у деревни Городищенская Красноборского района при очевидных обстоятельствах утонул 16-летний юноша, который прыгал в воду с импровизированного трамплина, сделанного из доски. Его друзья сидели на берегу и были увлечены своими телефонами, поэтому не заметили, когда потерпевший стал тонуть. Несмотря на проведение реанимационных мероприятий, юноша скончался. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.
В текущем году это четвертый случай гибели несовершеннолетних в водоемах региона. Следственное управление обращает внимание на необходимость обеспечения безопасности во время купания и контроль взрослых за детьми у воды.