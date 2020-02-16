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В Красноборском районе утонул 16-летний парень

Вчера днем в реке Северная Двина в заливе реки Евда у деревни Городищенская Красноборского района при очевидных обстоятельствах утонул 16-летний юноша, который прыгал в воду с импровизированного трамплина, сделанного из доски. Его друзья сидели на берегу и были увлечены своими телефонами, поэтому не заметили, когда потерпевший стал тонуть.  Несмотря на проведение реанимационных мероприятий, юноша скончался. По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу проводится доследственная проверка.

В текущем году это четвертый случай гибели несовершеннолетних в водоемах региона. Следственное управление обращает внимание на необходимость обеспечения безопасности во время купания и контроль взрослых за детьми у воды.

06 июль 08:45 | : Происшествия

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