В Архангельской области продолжают изымать оружие у населения

В рамках реализации полномочий по осуществлению государственного контроля в сфере оборота оружия сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной системы Управления Росгвардии по Архангельской области за прошедшую неделю проделана следующая работа:
Совместно с сотрудниками органов внутренних дел проведено 528 проверок условий хранения оружия, в ходе которых выявлено девять нарушений установленных правил оборота оружия. Все лица, допустившие нарушения, привлечены к административной ответственности.
Приняты решения об изъятии пяти единиц оружия, добровольно сдано на утилизацию или в связи с процедурой смены собственника 11 единиц оружия.
В соответствии с административными регламентами рассмотрено 183 заявления граждан и юридических лиц, все заявления поступили в электронном виде посредством портала государственных услуг.