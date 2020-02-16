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В Архангельской области продолжают изымать оружие у населения

В рамках реализации полномочий по осуществлению государственного контроля в сфере оборота оружия сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной системы Управления Росгвардии по Архангельской области за прошедшую неделю проделана следующая работа:

Совместно с сотрудниками органов внутренних дел проведено 528 проверок условий хранения оружия, в ходе которых выявлено девять нарушений установленных правил оборота оружия. Все лица, допустившие нарушения, привлечены к административной ответственности.

Приняты решения об изъятии пяти единиц оружия, добровольно сдано на утилизацию или в связи с процедурой смены собственника 11 единиц оружия.

В соответствии с административными регламентами рассмотрено 183 заявления граждан и юридических лиц, все заявления поступили в электронном виде посредством портала государственных услуг.

05 июль 08:10 | : Происшествия

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