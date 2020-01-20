Житильница Севердвинска из вредности рассекретила интимную жизнь подруги

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 19-летней жительницы г.Северодвинска, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни).
По версии следствия, весной текущего года подозреваемая после ссоры с подругой отправила своему знакомому в социальной сети в сети Интернет ее интимные фотографии, вследствие чего нарушила неприкосновенность частной жизни потерпевшей.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, допрашиваются свидетели.
В ходе допроса подозреваемая признала свою вину.