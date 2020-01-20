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Житильница Севердвинска из вредности рассекретила интимную жизнь подруги

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 19-летней жительницы г.Северодвинска, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни). 

По версии следствия,  весной текущего года подозреваемая после ссоры с подругой отправила своему знакомому  в социальной сети в сети Интернет ее интимные фотографии, вследствие чего нарушила неприкосновенность частной жизни потерпевшей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, допрашиваются свидетели.

В ходе допроса подозреваемая признала свою вину.

02 июль 09:59 | : Происшествия

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