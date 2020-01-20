Юный архангелогородец ограбил таксиста и залез в чужую квартиру

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против собственности 17-летнего жителя областного центра в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия) п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище), ст. 158.1 УК РФ (мелкое хищение чужого имущества) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).
Следствием установлено, что 30 января 2020 года утром на улице Урицкого в городе Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, следуя в автомобиле такси, напал на водителя. Угрожая применением ножа и убийством, подросток потребовал передать ему денежные средства. Потерпевший, опасаясь за свою жизнь, передал ему выручку в размере 500 рублей. После того, как водитель покинул транспортное средство, отошел на безопасное расстояние и позвонил в органы полиции, обвиняемый нашел и похитил из салона 300 рублей, файл с документами на автомобиль «Киа Спортедж» и скрылся с места преступления. По «горячим следам» подростка задержали сотрудники уголовного розыска ОП №3 УМВД России по города Архангельску.
В ходе расследования уголовного дела установлено, что в декабре 2019 года обвиняемый при помощи лома-гвоздодера проник в квартиру жительницы острова Кего, откуда похитил телевизор стоимостью 20 тысяч рублей.
В ходе допроса в качестве обвиняемого несовершеннолетний подследственный признал свою вину.