Задымление, учения или угроза теракта. Что происходит в архангельском «Европарке»?

Примерно в начале четвертого дня из популярного в областной столице торгово-развлекательного центра «Европарк» спасатели стали выводить сотрудников и посетителей.
Сотрудники МЧС говорили о задымлении в одном из подсобных помещений, эвакуируемые ими люди только пожимали плечами.
Чуть раньше на место события приехали пожарные машины (позже уехали), специалисты пожарной охраны проверили близлежащие колодцы, ведущие к подземным коммуникациям.
Здание проверяют кинологи с собаками, администрация ТРЦ от комментариев отказывается.
В региональном управлении ФСБ сообщили об анонимном звонке, якобы в задание заложено взрывное устройство. Информация проверяется.
Выведенные на воздух посетители не расходятся, шутят в соцсетях – «а город подумал – учения идут», намерены продолжить прерванный шоппинг.