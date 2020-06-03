Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Задымление, учения или угроза теракта. Что происходит в архангельском «Европарке»?

Примерно в начале четвертого дня из популярного в областной столице торгово-развлекательного центра «Европарк» спасатели стали выводить сотрудников и посетителей.

Сотрудники МЧС говорили о задымлении в одном из подсобных помещений, эвакуируемые ими люди только пожимали плечами.

Чуть раньше на место события приехали пожарные машины (позже уехали), специалисты пожарной охраны проверили близлежащие колодцы, ведущие к подземным коммуникациям.

Здание проверяют кинологи с собаками, администрация ТРЦ от комментариев отказывается.

В региональном управлении ФСБ сообщили об анонимном звонке, якобы в задание заложено взрывное устройство. Информация проверяется.

Выведенные на воздух посетители не расходятся, шутят в соцсетях – «а город подумал – учения идут», намерены продолжить прерванный шоппинг.

29 июнь 16:17 | : Происшествия

Главные новости


Деньги некуда девать? Арбитражный суд Архангельской области захотел новое здание
Честь. К Дню памяти и скорби
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2020 (291)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)

Деньги


все материалы
«    Июнь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20