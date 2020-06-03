Архангельские черные риелторы получили по десятке а один пожизненное (видео)

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 36- летнему жителю города Архангельска и его 33- летней знакомой. Они, в зависимости от роли и степени участия каждого, признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, повлекшее лишение гражданина права на жилое помещение) и п. «а,ж,з» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство трех лиц из корыстных побуждений).
Следствием и судом установлено, что двое осужденных в 2013 году создали организованную преступную группу, развернув на территории города Архангельск противоправную деятельность по подысканию граждан с низким социальным статусом, обладающих благоустроенными квартирами, с целью завладения их жильем.
Следствие установило, что первой их жертвой по данному делу стала владелица благоустроенной квартиры на ул. Тимме в городе Архангельске, злоупотребляющая спиртным.
В 2013 году, согласно разработанному плану, один из членов организованной группы стал оказывать женщине знаки внимания, под романтическим предлогом организовал ей экскурсионный тур в город Санкт-Петербург, пообещал приобрести частный дом. Обманутая влюбленная женщина, находясь под влиянием алкоголя, предполагая, что участвует в совершении сделки по приобретению ей обещанного дома, подписала договор купли-продажи своей квартиры, передав все вырученные деньги преступникам. Осужденные же лишь приобрели для потерпевшей дачный домик в садово-огородническом товариществе в округе Варавино-Фактория, непригодный для круглогодичного проживания, куда перевезли ее личные вещи. Когда она поняла, что её обманули, обвиняемые пообещали её сжечь вместе с домом, поэтому та побоялась обращаться в правоохранительные органы.
Развивая свою противоправную деятельность, члены преступной группы в 2014 году подыскали пожилого мужчину, одиноко проживавшего в квартире по проспекту Ленинградский в городе Архангельске, которому представились работниками администрации и убедили его в необходимости, якобы, оформления и получения наследства. Сообщники завладели паспортом потерпевшего, куда вклеили фотографию одного из них. Затем оформили доверенность на совершение сделок с указанной квартирой и стали подыскивать покупателя. Потерпевший обнаружил утрату паспорта и обратился с заявлением в правоохранительные органы. Осужденные, желая реализовать свой план, под надуманным предлогом выманили потерпевшего из квартиры на лестничную площадку, где нанесли ему металлической гирей от настенных часов два удара по голове, повлекших его смерть, после чего вывезли его тело на дачный участок, где отчленили кисти рук и сожгли их в печи. Тело мужчины утопили в болотной яме. Избавившись от потерпевшего они продали его квартиру, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению.
В 2015 году к участникам преступной группы присоединилась знакомая одного из них, которой поручили подыскивать жителей областного центра, злоупотребляющих алкоголем, одиноко проживающих в благоустроенных квартирах. Выбор пал на 61-летнего мужчину, проживавшего по улице Победы. Систематически обвиняемые приходили к нему в гости, угощали спиртными напитками и склоняли мужчину продать свою квартиру. Получив отказ, они расправились с потерпевшим в его же квартире и расчленили его тело. Фрагменты тела упаковали в заранее приготовленные емкости- пластиковое ведерко и канализационные трубы, а также в баул. Женщина произвела уборку на месте преступления, уничтожив улики, мужчины вывезли останки в гараж, где залили емкости цементным раствором и утопили их в реке Северная Двина. В квартире у потерпевшего они нашли паспорт и необходимые для продажи квартиры документы.
В 2015 году с целью хищения квартиры, расположенной по улице Школьная в городе Архангельске, осужденные напоили собственника квартиры алкоголем и лекарственным препаратом. Затем, следуя ранее отработанному плану, совершили его убийство и избавились от тела.
Благодаря совместной работе с сотрудниками полиции преступная деятельность обвиняемых пресечена, на похищенные квартиры наложен арест.
Примечательно, что один из членов организованной группы в феврале 2019 года уже осужден к 18 годам лишения свободы за убийство пенсионера, которого отравили мышьяком с целью хищения его квартиры. А первыми его потерпевшими стали родители, которых он в результате мошеннических действий, лишил права собственности на квартиру. Обвиняемые имели высшее юридическое образование, профессиональный опыт в сделках с недвижимостью и использовали это при совершении и сокрытии указанных преступлений.
Сегодня приговором Архангельского областного суда организатору преступной деятельности назначено пожизенное лишение свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима, женщине- 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Ранее оглашен приговор их соучастнику, с которым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, ему суд назаначил наказание также в виде 10 лет лишения свободы. Приговор суда не вступил в законную силу.