За стрельбу по людям из пневматики архангелогородец может получить до 5 лет

В транспортную полицию города Архангельска поступило сообщение о том, что на причале Набережной Северной Двины неизвестный произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета. Местному жителю причинены телесные повреждения.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения находился на причале речного порта. Совместно со своими знакомыми он собирался проследовать на Кегостров.
Внимание мужчины привлек шум, доносящийся с территории близлежащей стройки. По его мнению, звук от строительной техники мешал отдыху граждан. Мужчина проследовал к строительному объекту и произвел из хулиганских побуждений несколько выстрелов в ногу водителя экскаватора из травматического пистолета. В результате машинист получил телесные повреждения.
В настоящее время в отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Отделением дознания Архангельского линейного отдела МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. а ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.