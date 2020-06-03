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За стрельбу по людям из пневматики архангелогородец может получить до 5 лет

В транспортную полицию города Архангельска  поступило сообщение  о том, что на причале Набережной Северной Двины неизвестный произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета. Местному жителю причинены телесные повреждения.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения находился на причале речного порта.  Совместно со своими знакомыми он собирался проследовать на Кегостров.

Внимание мужчины привлек шум, доносящийся с территории близлежащей стройки. По его мнению, звук от  строительной техники мешал отдыху граждан. Мужчина проследовал к строительному объекту и произвел  из хулиганских побуждений несколько выстрелов в ногу водителя экскаватора из травматического пистолета.  В результате машинист получил телесные повреждения.

В настоящее время в отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Отделением дознания Архангельского линейного отдела МВД России на транспорте  возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. а ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство».  Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

23 июнь 10:39 | : Происшествия

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