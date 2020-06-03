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Убийца на Сурповской задержан архангельской полицией

31 марта 2020 года вечером на улице Сурповская в городе Архангельске в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый избил потерпевшего, после чего последний был госпитализирован в медицинское учреждение. По факту причинения тяжкого вреда его здоровью органами полиции возбуждено уголовное дело. В дальнейшем в медицинском учреждении потерпевший от полученных травм скончался, в связи с чем материалы уголовного дела переданы в следственные органы  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу и принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного  ч.1 ст.105  УК РФ (убийство).

В ходе расследования следователем установлено, что в указанный день подозреваемый нанес потерпевшему не менее 20-ти ударов руками и ногами в область туловища и головы.

В ходе допроса подозреваемый частично признал свою вину, указав, что между ним и потерпевшим произошла обоюдная драка из-за конфликта, при этом значительно снизил количество нанесенных им ударов.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

22 июнь 08:56 | : Происшествия

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